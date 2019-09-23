شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائر الأزرق» يحلّق بهمم السعوديين على القمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ89، أطلق موقع «تويتر» عدداً من الأنشطة التفاعلية وميزات جديدة وشارك بعض الرؤى حول المحادثات على المنصة خلال العام الماضي.

وأطلق «الطائر الأزرق» رمزاً تعبيراً لعلم المملكة يظهر عند التغريد باستخدام وسم #اليوم_الوطني_السعودي_89 خلال شهر سبتمبر الجاري.

إضافة إلى ذلك، أنشأ «تويتر» صفحة مخصصة للأحداث والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني السعودي باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للجمهور من خلالها مواكبة التطورات التي تجري مباشرة، بما في ذلك مقاطع الفيديو و«اللحظات» (مجموعات التغريدات)، وتمكينهم من الوصول لها من أعلى الخط الزمني الخاص، من خلال البحث، أو في خانة استكشاف، إذ تظهر الصفحة للمتفاعلين مع محتوى على الموقع.

كما يمكن للأشخاص الوصول إلى الصفحة بمجرد كتابة «اليوم الوطني السعودي» أو «العيد الوطني السعودي» في خانة البحث على تويتر الذي سلط الضوء على كيفية تطور المحادثات حول اليوم الوطني السعودي في الفترة التي سبقت الاحتفال، وتحديدا الأسبوعين الماضيين، وكانت أكثر الوسوم استخداماً #اليوم_الوطني89، و #همة_حتى_القمة.

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أما أكثر رموز تعبيرية تم تغريدها العلم السعودي، القلب الأخضر، وجه مبتسم بعيون قلب، القلب الأحمر، القلب الأسود.

وتضمنت قائمة بعض الحسابات الحكومية التي تم افتتاحها في الآونة الأخيرة على «تويتر» خلال العام الماضي: موسم جدة، موسم الطائف، موسم السودة، موسم المنطقة الشرقية، موسم العيد، موسم رمضان، مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مشروع الرياض آرت، البرنامج الوطني لمكافحة الغش التجاري، المبادرة السعودية للعمل التطوعي، الإقامة المميزة، الأكاديمية السعودية الرقمية.

وتصدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية تغريدات نساء حققن إنجازات ملحوظة على مدار العام الماضي، كانت الأكثر إعادة لديها على تويتر حتى الآن.

ومن ضمن التغريدات الأكثر إعادة، أمجاد العمري في جامعة فيصل بعد كشفها سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل.

واستخدم عدد من الجهات الحكومية المنصة أيضاً لإطلاق حملات توعية اجتماعية في العام الماضي، مثل: وزارة الصحة التي أطلقت حملة للتوعية بمشكلة الأرق شهر يونيو، ووصل مقطع الفيديو الذي أنتجته إلى 212.000 مشاهدة حتى الآن، ووزارة العمل بمقطع فيديو بثته في أوائل شهر أغسطس تحت اسم «السترات البيضاء»، وهي مجموعة شاملة لمساعدة الحجاج على إكمال رحلتهم، عبر حساب المجموعة السعودية للعمل التطوعي وحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة.

فيما نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك مقطع فيديو لحملة مع شباب المملكة لترجمة مواد التواصل الحكومي للحج، تمت ترجمة المحتوى إلى 13 لغة، مع مشاركتها حصرياً على تويتر، ووصل عدد مشاهدات الفيديو إلى نحو مليون مشاهدة.