اليوم الوطني / مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني للمملكة الـ 89



أبوظبي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أقامت مطارات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية

وانطلقت الفعاليات التي أقيمت في مطار أبوظبي الدولي وتضمنت أنشطة احتفالية داخل المطار وفي محيطه، مثل استقبال المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية أو المغادرين إليها بأناشيد وطنية وشعبية من الثقافة السعودية، تؤديها فرقة سعودية طوال أيام الاحتفال، بالإضافة إلى نشر لافتات تهنئة في مختلف مرافق المبنى، إلى جانب توزيع الأعلام السعودية وتقديم التمور والقهوة والهدايا الرمزية مثل الطوابع الأوشحة والدبابيس التذكارية.

وتعتزم مطارات أبوظبي إضاءة واجهة مبنى المطار الجديد باللون الأخضر، إضافة إلى رفع علمي الإمارات والسعودية، وإضاءة أشجار النخيل الموجودة ضمن وحول مرافق ركن السيارات في المطار بأضواء خضراء وإنشاء كشك للصور الفسيفسائية داخل قاعة الوصول، فضلًا عن تحضير لافتات وبطاقات خاصة للأمتعة لاستخدامها عند تسجيل الوصول واستلام الأمتعة.

// انتهى //

12:39ت م

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أبوظبي 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقامت مطارات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، مايؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين، لا سيما في قطاعي الطيران والسياحة.وانطلقت الفعاليات التي أقيمت في مطار أبوظبي الدولي وتضمنت أنشطة احتفالية داخل المطار وفي محيطه، مثل استقبال المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية أو المغادرين إليها بأناشيد وطنية وشعبية من الثقافة السعودية، تؤديها فرقة سعودية طوال أيام الاحتفال، بالإضافة إلى نشر لافتات تهنئة في مختلف مرافق المبنى، إلى جانب توزيع الأعلام السعودية وتقديم التمور والقهوة والهدايا الرمزية مثل الطوابع الأوشحة والدبابيس التذكارية.وتعتزم مطارات أبوظبي إضاءة واجهة مبنى المطار الجديد باللون الأخضر، إضافة إلى رفع علمي الإمارات والسعودية، وإضاءة أشجار النخيل الموجودة ضمن وحول مرافق ركن السيارات في المطار بأضواء خضراء وإنشاء كشك للصور الفسيفسائية داخل قاعة الوصول، فضلًا عن تحضير لافتات وبطاقات خاصة للأمتعة لاستخدامها عند تسجيل الوصول واستلام الأمتعة.// انتهى //12:39ت م0101

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