

تونس 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

قٌتل رجل أمن تونسي اليوم، في حادثة طعن نفذها إرهابي في محيط مقر المحكمة بمدينة بنزرت شمال تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، أن وحدات الأمن تمكنت من القبض على الإرهابي، مشيرًا إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد أسباب وخلفيات هذا الاعتداء.

// انتهى //

12:13ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل رجل أمن تونسي في حادثة طعن من قبل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.