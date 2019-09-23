، قريبًا.. كتاب جديد بعنوان: "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ- 1407هـ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن مركز البحوث والتواصل المعرفي.. في (700) صفحة من القطع الكبير يصدر قريبًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب بعنوان "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ حتى 1407هـ" في نحو (700) صفحة من القطع الكبير.

ويشمل الكتاب الأخبارَ الصحفية التي تناولت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بوصفه واحدًا من رجالات التاريخ الذين سطروا في سجلاته صفحات بيضاء، سيذكرها له الزمان بأجياله وأحواله؛ ناطقًا بمآثره ومشيدًا بشخصيته الاستثنائية الملهمة.

ويضم الكتاب رصدًا لأخباره -رعاه الله- الصحفية من عام 1354هـ حتى عام 1407هـ، كما روتها الصحف والمجلات السعودية منذ بدء صدورها، وما بثته وكالة الأنباء السعودية في شتى المجالات، كما ثبّت الكتاب تواريخ جميع اللقاءات الصحفية التي أجريت معه؛ حيث يحتوي على كم ضخم من المعلومات التي تكشف الدور الذي أداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في تاريخ المملكة قبل تسلمه مقاليد الحكم.

وأوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، أن هذا المجلد الضخم في حجم أوراقه وعدد صفحاته، من مشروعات المركز الخاصة التي أقرها مطلع هذا العام 2019م، وسيضعه أمام القراء والمهتمين والباحثين خلال أيام قليلة؛ حيث يبرز الكتاب تشعب نشاطات خادم الحرمين الشريفين ومشاركاته المحلية والدولية، وإسهاماته الجلية والجمة في دعم القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية، إضافة لدعمه المتواصل للثقافة في المملكة، وحرصه الدؤوب على تحقيق العدالة، وقربه من الناس، وتواضعه الذي كان صِنو حِنكته وحكمته اللتين اشتهر بهما.

وبيّن الدكتور "بن جنيد" أن هذا الكتاب من إعداد الدكتور سلطان بن سعد السلطان، الذي قضى سنوات في جمع مادته، وقام فيه بالاستقصاء والرصد الصحفي لأخبار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حتى عام 1407هـ/ 1987م؛ مؤكدًا أن تتبع أخباره -أيده الله- في الفترة التي أعقبت ذلك، حتى اليوم؛ ستكون من المهام التي يسعى مركز البحوث والتواصل المعرفي إلى إنجازها لتكتمل الصورة لهذا المشروع، ولتكون المعلومات المرشدة متوافرة للباحثين عن سيرة خادم الحرمين الشريفين المفعمة بالأعمال الكبيرة والأفعال الجليلة.

الجدير بالذكر أن القائم على هذا الكتاب ونشره هو مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي يقدم نفسه كجهة علمية بحثية مستقلة، أنشئت في ربيع الآخر سنة 1437هـ/ يناير عام 2016م، بالعاصمة الرياض، ويختص بدراسة السياسات والعلاقات الدولية، وتحليل الأزمات والاستشراف، والبحث في الثقافات، والدراسات البينية، بالإضافة إلى التخصص في مجال التواصل المعرفي من خلال البرامج والمؤتمرات والزيارات والمعارض والمشروعات، التي تهتم بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم؛ لتقريب وجهات النظر والتعريف بالمملكة وحضارتها.

قريبًا.. كتاب جديد بعنوان: "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ- 1407هـ" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-23 يصدر قريبًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب بعنوان "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ حتى 1407هـ" في نحو (700) صفحة من القطع الكبير.

ويشمل الكتاب الأخبارَ الصحفية التي تناولت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بوصفه واحدًا من رجالات التاريخ الذين سطروا في سجلاته صفحات بيضاء، سيذكرها له الزمان بأجياله وأحواله؛ ناطقًا بمآثره ومشيدًا بشخصيته الاستثنائية الملهمة.

ويضم الكتاب رصدًا لأخباره -رعاه الله- الصحفية من عام 1354هـ حتى عام 1407هـ، كما روتها الصحف والمجلات السعودية منذ بدء صدورها، وما بثته وكالة الأنباء السعودية في شتى المجالات، كما ثبّت الكتاب تواريخ جميع اللقاءات الصحفية التي أجريت معه؛ حيث يحتوي على كم ضخم من المعلومات التي تكشف الدور الذي أداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في تاريخ المملكة قبل تسلمه مقاليد الحكم.

وأوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، أن هذا المجلد الضخم في حجم أوراقه وعدد صفحاته، من مشروعات المركز الخاصة التي أقرها مطلع هذا العام 2019م، وسيضعه أمام القراء والمهتمين والباحثين خلال أيام قليلة؛ حيث يبرز الكتاب تشعب نشاطات خادم الحرمين الشريفين ومشاركاته المحلية والدولية، وإسهاماته الجلية والجمة في دعم القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية، إضافة لدعمه المتواصل للثقافة في المملكة، وحرصه الدؤوب على تحقيق العدالة، وقربه من الناس، وتواضعه الذي كان صِنو حِنكته وحكمته اللتين اشتهر بهما.

وبيّن الدكتور "بن جنيد" أن هذا الكتاب من إعداد الدكتور سلطان بن سعد السلطان، الذي قضى سنوات في جمع مادته، وقام فيه بالاستقصاء والرصد الصحفي لأخبار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حتى عام 1407هـ/ 1987م؛ مؤكدًا أن تتبع أخباره -أيده الله- في الفترة التي أعقبت ذلك، حتى اليوم؛ ستكون من المهام التي يسعى مركز البحوث والتواصل المعرفي إلى إنجازها لتكتمل الصورة لهذا المشروع، ولتكون المعلومات المرشدة متوافرة للباحثين عن سيرة خادم الحرمين الشريفين المفعمة بالأعمال الكبيرة والأفعال الجليلة.

الجدير بالذكر أن القائم على هذا الكتاب ونشره هو مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي يقدم نفسه كجهة علمية بحثية مستقلة، أنشئت في ربيع الآخر سنة 1437هـ/ يناير عام 2016م، بالعاصمة الرياض، ويختص بدراسة السياسات والعلاقات الدولية، وتحليل الأزمات والاستشراف، والبحث في الثقافات، والدراسات البينية، بالإضافة إلى التخصص في مجال التواصل المعرفي من خلال البرامج والمؤتمرات والزيارات والمعارض والمشروعات، التي تهتم بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم؛ لتقريب وجهات النظر والتعريف بالمملكة وحضارتها. 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 11:13 AM Advertisements اخر تعديل 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 11:32 AM عن مركز البحوث والتواصل المعرفي.. في (700) صفحة من القطع الكبير عن مركز البحوث والتواصل المعرفي.. في (700) صفحة من القطع الكبير يصدر قريبًا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب بعنوان "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ حتى 1407هـ" في نحو (700) صفحة من القطع الكبير.

ويشمل الكتاب الأخبارَ الصحفية التي تناولت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بوصفه واحدًا من رجالات التاريخ الذين سطروا في سجلاته صفحات بيضاء، سيذكرها له الزمان بأجياله وأحواله؛ ناطقًا بمآثره ومشيدًا بشخصيته الاستثنائية الملهمة.

ويضم الكتاب رصدًا لأخباره -رعاه الله- الصحفية من عام 1354هـ حتى عام 1407هـ، كما روتها الصحف والمجلات السعودية منذ بدء صدورها، وما بثته وكالة الأنباء السعودية في شتى المجالات، كما ثبّت الكتاب تواريخ جميع اللقاءات الصحفية التي أجريت معه؛ حيث يحتوي على كم ضخم من المعلومات التي تكشف الدور الذي أداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في تاريخ المملكة قبل تسلمه مقاليد الحكم.

وأوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، أن هذا المجلد الضخم في حجم أوراقه وعدد صفحاته، من مشروعات المركز الخاصة التي أقرها مطلع هذا العام 2019م، وسيضعه أمام القراء والمهتمين والباحثين خلال أيام قليلة؛ حيث يبرز الكتاب تشعب نشاطات خادم الحرمين الشريفين ومشاركاته المحلية والدولية، وإسهاماته الجلية والجمة في دعم القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية، إضافة لدعمه المتواصل للثقافة في المملكة، وحرصه الدؤوب على تحقيق العدالة، وقربه من الناس، وتواضعه الذي كان صِنو حِنكته وحكمته اللتين اشتهر بهما.

وبيّن الدكتور "بن جنيد" أن هذا الكتاب من إعداد الدكتور سلطان بن سعد السلطان، الذي قضى سنوات في جمع مادته، وقام فيه بالاستقصاء والرصد الصحفي لأخبار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حتى عام 1407هـ/ 1987م؛ مؤكدًا أن تتبع أخباره -أيده الله- في الفترة التي أعقبت ذلك، حتى اليوم؛ ستكون من المهام التي يسعى مركز البحوث والتواصل المعرفي إلى إنجازها لتكتمل الصورة لهذا المشروع، ولتكون المعلومات المرشدة متوافرة للباحثين عن سيرة خادم الحرمين الشريفين المفعمة بالأعمال الكبيرة والأفعال الجليلة.

الجدير بالذكر أن القائم على هذا الكتاب ونشره هو مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي يقدم نفسه كجهة علمية بحثية مستقلة، أنشئت في ربيع الآخر سنة 1437هـ/ يناير عام 2016م، بالعاصمة الرياض، ويختص بدراسة السياسات والعلاقات الدولية، وتحليل الأزمات والاستشراف، والبحث في الثقافات، والدراسات البينية، بالإضافة إلى التخصص في مجال التواصل المعرفي من خلال البرامج والمؤتمرات والزيارات والمعارض والمشروعات، التي تهتم بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم؛ لتقريب وجهات النظر والتعريف بالمملكة وحضارتها.

، قريبًا.. كتاب جديد بعنوان: "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354هـ- 1407هـ" ،

المصدر : الخليج 365

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