، أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-23
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:15 AM
الموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي
2ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم
3ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي
4ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي
2ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1ـ الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيع.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2ـ الأستاذة الدكتورة/ ليلى بنت صالح البسام.. وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الشبيلي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5ـ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6ـ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد الشهري.. وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
، أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قِبَل دارة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.