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مواطن يتجول بـ أسد في أحد الطرق الرئيسية بجدة

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2019-09-23

مواطن يتجول بـ أسد في أحد الطرق الرئيسية بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

تمكنت دوريات الأمن بجدة، من إلقاء القبض على مواطن يتجول بـ”أسد” بجوار أحد الكافيهات في أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة.

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وكانت الدوريات الأمنية قد تلقت بلاغاً يفيد بتجول شخص بـ”أسد” في طريق رئيسي، قبل أن تتحرك سريعاً وتلقي القبض عليه.

وأحالت الدوريات الأمنية متابعات الخليج 365 إلى الجهات المختصة لاستكمال اللازم بشأنه، كما أُعد محضر بالواقعة.

 




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