جوجل يتزين بالأخضر وعلم المملكة

2019-09-23

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي

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شارك محرك البحث الشهير على شبكة الإنترنت “جوجل” احتفالات المملكة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ89 بعد أن توشح شعار صفحته الرئيسية، اليوم الأحد باللون الأخضر ورفع علم المملكة فوق محرك البحث.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحتفل فيها “جوجل” باليوم الوطني السعودي، بل حرص محرك البحث الأشهر عالمياً على الاحتفال بهذه المناسبة منذ عام 2009، وفي كل مرة بتصميم مختلف.