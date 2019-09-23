السعودية | الأميرة ريما تشارك السعوديين في أميركا فرحة اليوم الوطن

شكرا لقرائتكم الأميرة ريما تشارك السعوديين في أميركا فرحة اليوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت السفارة السعودية في واشنطن باليوم الوطني السعودي الـ89، بحضور سفيرة خادم الحرمين في أميركا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وأقيم الاحتفال في أكاديمية الملك عبدالله بـ"هيرندون فيرجينيا"، بمشاركة عدد من السعوديين المبتعثين للدراسة في أميركا وعائلاتهم.

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وشهد الاحتفال بعض العروض الشعبية والفلكلورية التي مثلت عدداً من مناطق المملكة.

كما أقيمت مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بهذه المناسبة.

وقالت الأميرة ريما في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "يعانق السعوديون تاريخهم الثري في كل مكان مع الاحتفال بالخطوات القوية لمجتمعهم إلى الأمام".