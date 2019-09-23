عاجل اليمن : إعلان حرب وصول قوات أمريكية ضخمة للخليج .. وإعلان رسمي مفاجئ بشأن إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حرب وصول قوات أمريكية ضخمة للخليج .. وإعلان رسمي مفاجئ بشأن إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، يوم الجمعة، هي ”للردع والدفاع”.

وأضاف بومبيو، لبرنامج ”فوكس نيوز صنداي“، أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ إجراءً إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

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ولا يزال مصير الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهولًا، وسط تصعيد غير مسبوق من طهران المتهمة بممارسات إرهابية، منذ أعلن دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت قوات امريكية اضافية وصلت الى منطقة الخليج، خلال نهاية الاسبوع الماضي.