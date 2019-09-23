الخارجية الفرنسية: استهداف منشأتي أرامكو نقطة تحول بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» بالمملكة العربية السعودية، نقطة تحول في المنطقة.
وفي وقت سابق، أرسلت فرنسا خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن بلاده مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات، مُجددًا التأكيد على التزام فرنسا بأمن السعودية واستقرار المنطقة.
والأسبوع الماضي، كشفت وزارة الدفاع عن أن الهجوم على المنشأتين انطلق من الشمال وبدعم إيراني، وعرضت بعض القرائن على تورط طهران في الاعتداء الإرهابي.
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