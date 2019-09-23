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ولي عهد البحرين ورئيس الحكومة يهنئان قيادة السعودية باليوم الوطني

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقيتي تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية .

كما تلقت القيادة الرشيدة برقيتي تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

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