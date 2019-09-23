أعلنت الجمارك السعودية عن نتائج جهودها خلال عام مضى، من ضبطيات يقوم بها رجالها، لمنع دخول ما يضر بالوطن والمواطن والمقيم، من المخدرات والأموال وغيرها.
ونشر حساب الجمارك السعودية على “تويتر” إحصائيات بما أحبطه رجالها، من تهريب الحبوب المخدرة والتي وصلت إلى 77 مليون حبة ممنوعة، في مختلف منافذ المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح أن رجال الجمارك السعودية ضبطوا 3 ملايين عملة نقدية مزورة، إضافة إلى ضبط 1.5 مليون حبة من الأدوية غير المصرح بها، في مختلف منافذ المملكة، وذلك خلال 12 شهراً.
كانت هذه تفاصيل خبر منها 77 مليون حبة مخدرة.. تعرف على ضبطيات “الجمارك السعودية” خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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