بالصور.. فعاليات «هيئة الترفيه» تجذب زوار وأهالي منطقة جازان

جذبت فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة عددًا من أهالي وزوار منطقة جازان .

وتستقبل الهيئة التي اتخذت من شعار «همّة حتى القمّة» عنوانًا لها زوارها بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

واشتملت على العروض المتجولة والمسرح الموسيقي والفرقة الشعبية وعربات الطعام المتنقلة والألعاب النارية، ولوحات تحمل شعارات وطنية جاذبة ومضاءة تتيح فرص التصوير للزوار، وشاشة البث الحي العملاقة ومتجر مبيعات اليوم الوطني.

وأيضًا، هناك ركن خاص للأطفال يقدم ورش عمل تضم أركانًا لتلوين الأعلام والشعارات الوطنية وركن المكعبات وركنًا خاصًّا بالزراعة كإحدى المبادرات لتعريف الأطفال بأهمية الأشجار في حياتنا، بجانب ركن الحكواتي الذي يروي للأطفال قصص الآباء والأجداد وسيرة البطولة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وتوحيد الدولة، إضافة للأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.

وبرز قسم «حجر طويق» الذي ينقش من خلاله الزائرون جُملًا من ثلاث كلمات لتكوّن ذكريات شامخة على الحجر، فيما يبدو قسم «وحدة وطن» كأحد الأعمال الفنية لإبراز معالم مناطق المملكة كتحفة معمارية تجمع الأصالة السعودية وحداثة المعمار .