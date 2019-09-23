المقطوعة برقم الطلب وكيفية الاستعلام عن دفعات شهر سبتمبر الجاري

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المقطوعة برقم الطلب شهر محرم 2019، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انه تم صرف دفعات شهر محرم الحالي في الحسابات البنكية لكل المستحقين، كما أكدت الوزارة أن المقطوعة يتم صرفها لمرة واحدة أو عدة مرات وفقاً لما تقرره وزارة الضمان الاجتماعي، ونوهت الوزارة انه يجب علي المتقدمين للحصول علي المقطوعة تحديث البيانات بشكل مستمر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتابعة رقم المقطوعة من اجل معرفة حالة الطلب المقدم ( موافقة، انتظار، رفض، تم الموافقة وفي حالة الصرف).
المقطوعة برقم الطلب
المقطوعة برقم الطلب، من خلال موقع وزراه العمل يمكنكم الاستفسار عن المقطوعة برقم الطلب من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب الخاص بكم أو رقم السجل المدني وإدخال رمز التحقق أو كلمة المرور والضغط علي دخول وبعد ذلك الدخول علي صفحة الحسابات البنكية من اجل معرفة حالة صرف الدفعات الحالية أو السابقة من المقطوعة.
كيفية التقديم علي المقطوعة من الجوال
يمكنكم التسجيل في المقطوعة السنوية من خلال الجوال أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بكم في خلال دقيقة واحدة من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. و أنشاء مستخدم جديد.
- أدخال رقم الهوية. وإدخال تاريخ الميلاد.
- كتابه رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال.
- كتابه كلمه المرور وتأكيد كلمه المرور.
- يجب أن تكون كلمه المرور حرف انجليزية كبيرة وأرقام.
- كتابه رمز التحقق أو الرمز المرئي.
- الضغط علي علامة التعهد الموجودة بالأسفل ثم الضغط علي كلمه تسجيل.
- أدخال الرمز المرسل علي الجوال والضغط علي تأكيد.
- بعد التأكيد سوف تظهر جميع البيانات بشكل كامل.
- يجب تعبئة جميع الخانات الفارغة.
- كتابه الاسم بالكامل،الجنس،السكن،الدخل الشهري،الوظيفة،الحالة التعليمية،القدرة علي العمل، العمر.
- كتابة بينات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي،الحي، المدينة، الشارع، كتابة كافه بيانات التواصل ورقم الهاتف، ورقم هاتف أخر أن وجد والبريد الإلكتروني أن وجد.
- أدخال بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب وإدخال اسم البنك.
- الإفصاح عن الدخل ( يوجد ، لا يوجد ) أو أضافه دخل.
- أخيرا الموافقة علي الشروط كامله.
- الخطوة الأخيرة يجب متابعة رقم المقطوعة (19911) برقم الهوية من اجل الاستفسار والحصول علي المعلومات الكافية ومعرفة رقم الطلب وحالة الطلب المقدم.