المقطوعة برقم الطلب وكيفية الاستعلام عن دفعات شهر سبتمبر الجاري

المقطوعة برقم الطلب شهر محرم 2019، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انه تم صرف دفعات شهر محرم الحالي في الحسابات البنكية لكل المستحقين، كما أكدت الوزارة أن المقطوعة يتم صرفها لمرة واحدة أو عدة مرات وفقاً لما تقرره وزارة الضمان الاجتماعي، ونوهت الوزارة انه يجب علي المتقدمين للحصول علي المقطوعة تحديث البيانات بشكل مستمر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتابعة رقم المقطوعة من اجل معرفة حالة الطلب المقدم ( موافقة، انتظار، رفض، تم الموافقة وفي حالة الصرف).

المقطوعة برقم الطلب

المقطوعة برقم الطلب، من خلال موقع وزراه العمل يمكنكم الاستفسار عن المقطوعة برقم الطلب من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب الخاص بكم أو رقم السجل المدني وإدخال رمز التحقق أو كلمة المرور والضغط علي دخول وبعد ذلك الدخول علي صفحة الحسابات البنكية من اجل معرفة حالة صرف الدفعات الحالية أو السابقة من المقطوعة.

كيفية التقديم علي المقطوعة من الجوال

يمكنكم التسجيل في المقطوعة السنوية من خلال الجوال أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بكم في خلال دقيقة واحدة من خلال اتباع الخطوات الأتية: