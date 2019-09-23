، السويكت: أخطاء التحكيم حرمتنا نجومنا .. ولن نسكت على الإسقاطات تجاه نادينا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتذر عن النتائج .. ووعد بتوضيح التفاصيل تلفزيونيًا

قدم صفوان السويكت رئيس نادي النصر اعتذاره للجماهير عن النتائج الأخيرة للفريق، مؤكدًا ثقته بتجاوز الأزمة المفتعلة كما وصفها.

وقال في عدة تغريدات:"آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي ودون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب، (التعصب الشديد للألوان، والفجور في الخصومة، والأفكار السطحية، وتسليم العقل) مبادئ غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء، التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن الذي نحبه ونعيش فيه، لكن هذا التنافس يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة..!!!

وأضاف: من أساء إليّ شخصيًا عفا الله عنه، ومن يفكر بالإساءة أو سلب حقوق ومكتسبات النادي الاستثنائي فثقوا بأني سأكون له بالمرصاد بلغة القانون وأمام الملأ.

وزاد :"الإسقاطات اليومية المتكررة على النصر وكأنه كلأ مباح وجدار قصير، والتراقص والفرح بخروج ممثل الوطن أمام السد القطري، ينافي أول مبادئ العدالة والوطنية، ولذا استمتع ببرنامجك وحدك، فهو لا يمثلنا".

وتطرق إلى التحكيم وقال:"افترضت وبحسن نية أن الأخطاء التحكيمية جزءٌ من اللعبة، لكن:

‏- خسارة اثنين من أغلى اللاعبين بسبب ضعف الحكام بالتعامل مع الركل والضرب في مباراتي الفتح والشباب ودون تدخل من المسؤول لحماية التنافس الشريف وفق تعليمات الفيفا، أمر لا يسكت عنه".

وأضاف: أن تعمل تقنية الفار في مباريات الفرق الأخرى ويرجع لها الحكام، وتهمل في مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، فهذا يثير الشك.

وزاد متحدثًا: "قوة النصر في التركيز داخل الملعب، وعملت الإدارة وفق ذلك، وللأسف حاول كثير من أصحاب المصالح الشخصية جره خارج الملعب، ولن نخرج مستمدين قوتنا بالله سبحانه ثم بدعم وقوة مدرج الشمس في التصدي لمحاولات زعزعة الفريق بلاعبيه وجهازه الفني.

وأضاف: دافعنا عن حقوق النادي الاستثنائي ومدرجه الكبير أمام لجنة الانضباط وأمام المحاكم المختصة وبكل قوة، أرجوكم دعوا الإدارة تعمل في مساحتها الخاصة، ساندوا الكيان بدعمكم المعنوي بكل ما تستطيعون.

وختم تغريداته: "‏العالمي قوي ويعيش ضمن منظومة إدارية متزنة، وبملاءة مالية لا يتطرق لها الشك بإذن الله، بعض التفاصيل ستعرض في لقاء تلفزيوني قريب، وبعضها في وقتها المناسب إن شاء الله، تفاءلوا بالخير تجدوه وأحسنوا الظن بالله".