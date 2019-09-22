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فيديو.. 89 عامًا وهمة إخوان نورة تعانق السماء
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل قصة نخوة سجلها التاريخ، حملت عبارة “أنا أخو نورة”؛ وذلك لدورها الإيجابي في حياة شقيقها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.
وكان للأميرة نورة مكانة خاصة في نفس الملك عبدالعزيز، يكن لها كثيرًا من المودة والتقدير، ويقر لها بكثير من الفضل، وكانت كذلك موضع سره، ويستشيرها في كثير من الأمور.
وفي اليوم الوطني تمضي 89 عامًا وهمة “إخوان نورة” تعانق السماء.
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