رابط استعلام عن المساعدة المقطوعة موعد صرفها خلال شهر محرم 1441 هجري

نقدم إليكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية ، الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وهي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للأسر الفقيرة والتي لا دخل لها، وهي عبارة عن مساعدات مالية تصرف كل شهر من قبل الوزارة، حيث تعمل وزارة العمل على رفع المستوي المعيشي والقضاء على الفقر في ظل غلاء المعيشي، والضرائب العالية، وتسعي إلى صرف هذه المساعدات في الموعد المحدد، ويتمني المواطن السعودي صرفها في اقرب وقت ممكن، ويمكن التسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية لمساعدة المقطوعة، ويجب توفر جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي، وسنقدم إليكم الشروط وموعد صرف هذه المساعدة.

استعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

تتطلع الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقديم المساعدات في الموعد المحدد، ومن الجدير بالذكر أن صرف المساعدات ليس لها وقت محدد، لكن يتم صرفها كل شهر، وتعلن الوزارة عن صرف المساعدة المقطوعة قبل بعدت أيام من صرف هذه المساعدة، ويتم الإعلان عبر الموقع الرسمي أو عن التواصل مع المواطنين المستوفي بهم جميع الشروط والتي سوف نذكرها لاحقاً.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل عبر موقعها الرسمي عن الشروط التي يجب توفرها في المتقدم عند التسجيل، وقام الوزارة بإيضاح جميع الشروط وهي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمره أكبر من 35 عاماً.

يجب أن يكون غير شامل معاشات الضمان الاجتماعي .

يجب أن يكون قيمة دخلة أقل من قيمة المساعد.

يجب أن لا يمتلك سجل تجاري.

يجب أن يكون لا دخل له أو دخلة قليل.

قدمنا إليكم جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة لتقديم طلب، ويمكنكم التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمساعدة المقطوعة، ويمكنك عزيزي الزائر الاستفسار أكثر من خلال التواصل مع وزارة العمل والتنمية أو عن طريق التعليقات أسفل هذا المقال، وتنمني لكم التوفيق.