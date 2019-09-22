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2019-09-22 المملكة تدين وتستنكر تفجيرًا استهدف حافلة ركاب في كربلاء متابعات الخليج 365 - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مجددًا رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.







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