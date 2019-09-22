شاهد فيديو الأب الذي يضرب ابنته وحقيقة القبض عليه - معذب الطفلة

طالب مغردون ومدونون في مواقع التواصل المختلفة، السلطات السعودية بالتحقيق سريعا في فيديو تعنيف والد لطفلته، وتقديم الأب إلى العدالة لينال عقابه.

وأعرب متابعون عن دهشتهم وصدمتهم بعد تأكيد البعض أن هذا الشخص هو والد الرضيعة، "فكيف لأب يتعامل مع رضيعة لا حول لها ولا قوة بكل هذه الوحشية".

ولجأ البعض إلى مخاطبة الطفلة عبر "تويتر"، لتقديم الاعتذار لها على شاكلة: "تحاول تحمي نفسها بيديها الصغيرتين. نعتذر لكِ يا صغيرتي على قساوة القلوب.. أسعدنا كثيرا خبر أنه تم القبض عليه وسحب الأطفال منه.. الحمد لله".

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وأعلنت شرطة الرياض، صباح اليوم الأحد، القبض على معذب الطفلة الذي أثار الرأي العام بالفيديو الصادم وهو يعنف طفلة صغيرة لا حول لها ولا قوة.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ 3 أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على أمن الوطن والمواطن والمقيم، موضحة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.