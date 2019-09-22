اليوم الوطني / مديرية السجون بمكة المكرمة تحتفي باليوم الوطني



جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

احتفت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم , بماسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة", وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات منها "مسيرة وطن"، واستعراض فريق "برق" لمائة سيارة دفع رباعي, بالإضافة إلى استعراض ٢٠٠ دراجة هوائية تابعة لفريق "دراج"، وذلك بمرافقة عرض عسكري ضم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة.

وأوضح مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش, أن هذا الاحتفال يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة وعلى سجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج ثقة بسجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، بالإضافة إلى عدد 200 درّاج من فريق الدرجات، و 100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

يُذكر أن الاحتفالات بدأت بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهه إلى الواجهة البحرية، وجرى استقبالها بفرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ومن ثم عادت المسيرة مرة أخرى لمقر الحفل بفندق "دار الضيافة" بسجن بريمان، والذي أشتمل على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية من قبل النزلاء.

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19:33ت م

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