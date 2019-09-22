اليوم الوطني / الأحساء تواصل احتفالاتها باليوم الوطني 89



الأحساء 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تواصل المدرسة الأميرية بالهفوف استقبال الزوار وسط حضور لافت من المواطنين وفرق الكشافة

فيما تشهد فعاليات أسواق القرية حضورا كبيرا من العوائل استمتعوا فيها بفعاليات المسرح التي خصصا للأطفال كما شاركت العوائل في الفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر ، وفي مدينة جواثا السياحية تغنى الاطفال فخر واعتزاز وهم يرددون الاغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور اعطى الفعالية جمالا آخر.

وتستمر فعاليات هيئة الترفية بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء

// انتهى //

19:17ت م

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الأحساء 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستواصل المدرسة الأميرية بالهفوف استقبال الزوار وسط حضور لافت من المواطنين وفرق الكشافة السعودية والجاليات الذين شاركوا في أداء العرضة بطريقتهم الخاصة والتي تنفذها جمعية الثقافة والفنون ضمن فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانون بالأحساء.فيما تشهد فعاليات أسواق القرية حضورا كبيرا من العوائل استمتعوا فيها بفعاليات المسرح التي خصصا للأطفال كما شاركت العوائل في الفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر ، وفي مدينة جواثا السياحية تغنى الاطفال فخر واعتزاز وهم يرددون الاغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور اعطى الفعالية جمالا آخر.وتستمر فعاليات هيئة الترفية بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء الرياضية وفعاليات الترفيه المنوعة المجمعات التجارية المتنوعة ، كما ستقام أمسية ( كلنا جنود الوطن ) وعرض وختام مسابقة الافلام في جمعية الثقافة والفنون .// انتهى //19:17ت م0222

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