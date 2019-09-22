السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من الرئيس الجيبوتي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

وأعرب فخامته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه الرئيس إسماعيل جيله، بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطابق مواقف ورؤى البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية تهنئة من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

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