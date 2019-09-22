شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:17 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانون.

وأعرب جلالته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والإزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.