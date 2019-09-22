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2019-09-22 سحب رعدية ممطرة وضباب كثيف غدًا على 4 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، غدًا، على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.







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