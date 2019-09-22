السعودية | بالصور.. استعراضات جوية احتفاءً باليوم الوطني في الخُبر

شكرا لقرائتكم بالصور.. استعراضات جوية احتفاءً باليوم الوطني في الخُبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رسمت العروض الجوية التي نفذتها طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أمس السبت لوحات وتشكيلات في سماء محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ89.

وبحسب "ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شهدت العروض حضوراً وتفاعلاً كبيرين على كورنيش الخبر. وحمل الحضور الأعلام السعودية، ورددوا شعارات وطنية.

من الاستعراضات الجوية (تصوير "واس)

من الاستعراضات الجوية (تصوير "واس)

(تصوير "واس)

(تصوير "واس)

(تصوير "واس)

(تصوير "واس)

من الاستعراضات الجوية (تصوير "واس)