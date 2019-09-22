السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

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رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ، سائلًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحقق للوطن المزيد من النماء والازدهار.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة الوطنية : ” نستذكر جميعًا في هذا اليوم الوطني المجيد، مجدنا الذي وضع لبنته الأولى المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ليكون انطلاقةً لأجيالٍ تعمل للوطن بكل تضحيةٍ وإخلاص نحو تحقيق تطلعاته المستقبلية، التي لا تتوقف عند حد، ولا يوقف طموحها سوى عنان السماء”.

وأضاف يقول :” نسعى جميعًا نحو تحقيق تطلعات القيادة وطموحات الوطن، والوصول إلى اقتصادٍ مزدهر يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير عوامل الاستدامة والتنوع والتنمية للمحتوى المحلي، ومواجهة التحديات الاقتصادية لنحولها إلى فرصٍ جاذبةٍ للاستثمارات المحلية والعالمية”.

واختتم معاليه تهنئته بمناسبة اليوم الوطني بقوله: “نيابةً عن سائر زملائي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأصالةً عن نفسي، نسأل المولى سبحانه أن نكون خير معين لقيادتنا الرشيدة في تحقيق تطلعاتهم في النمو والازدهار ورفاهية المواطن، لنصل إلى مستقبلنا الذي نعمل على صناعته سويًا”.