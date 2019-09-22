فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في واقعة العثور على جثـة شخص بمنطقة جبلية في محافظة صبيا. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أحد المواطنين عثر خلال رعيه للأغنام على جثـة شخص أسفل شجرة بالقرب من جبل عكوة الشمالي. ووجد المواطن بجوار المتوفى أيضاً على سيارة متوقفة يعتقد أنها للمتوفى، فيما جرى نقله لأحد المستشفيات وإبلاغ أهله من قبل الجهات الأمنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثـة شخص بجوار سيارة بمنطقة جبلية في صبيا.. والأمن يحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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