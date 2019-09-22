بالتفصيل.. “الصحة” تعلن مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة خلال إجازة اليوم الوطني

أعلنت وزارة الصحة عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال إجازة اليوم الوطني للمملكة 89. وأوضحت الوزارة في دليل أسماء المراكز الأولية العاملة خلال الإجازة، في محافظات وجميع مناطق المملكة، وبيّنت عدد ساعات عمل كل مركز، سواء 24 ساعة أو 16 ساعة. وأتاحت “الصحة” التعرف على كل المعلومات الخاصة بالخدمة خلال الإجازة عبر هذا الــرابــط .

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