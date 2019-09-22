عروض STC لليوم الوطني 89 المجانية| طريقة الاشتراك في مسابقة 89 لربح جهاز iPhone 11 الأخضر لكل فائز

أعلنت شركة stc عن عروض STC لليوم الوطني 89 احتفالاً بهذه المناسبة الغالية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى طريقة الاشتراك في مسابقة 89 للفوز بجهاز iPhone 11 كأحد عروض اليوم الوطني السعودي، كما أعلنت الشركة عن إمكانية الحصول على كافة عروض اليوم الوطني التي أطلقتها الشركة من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن لـ (89) على رقم 900 للتعرف على كافة عروض stc اليوم.

كما أعلنت أيضاً عن أماكن احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 “همة حتى القمة”، حيث تتضمن فعاليات اليوم الوطني لفنون وثقافات كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية بمكانٍ واحدٍ، وقد أوضحت أماكن الاحتفالات بالمناطق الثلاث الآتية (الرياض، جدة، المنطقة الشرقية)، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر عروض stc بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، بالإضافة إلى أماكن احتفالات اليوم الوطني 89، كما يمكنكم التعرف على مدة إجازة اليوم الوطني السعودي بالقطاعين الحكومي والخاص.

عروض STC لليوم الوطني 89

تعد شركة STC السعودية إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية والمنصات المبتكرة لعملاء الشركة في كافة الدول بالشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، فهي تتمتع بتواجد على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تعتمد الشركة بصفة مستمرة على اعتماد طرقاً جديدةً وتحسينها في إطار القيام بالأعمال والخدمات المقدمة من جانبها من خلال رؤية جديدة مبتكرة، وتبحث الشركة بشكل مستمر عن تقديم أفضل الحلول الممكنة لكافة عملائها وموظفيها،

أعلنت شركة stc عن أكبر عروض ومسابقات وهدايا اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث جاءت عروض STC لليوم الوطني 89 أو عروض اليوم الوطني للشركة كما هو موضحاً بالنقاط التالية:

عرض مجاني لكافة العملاء:

هو عرض الإنترنت اللامحدود ومكالمات داخل المملكة العربية السعودية ليست محدودة، إضافة إلى STC واي فاي.

يسري هذا العرض خلال اليوم الوطني فقط اعتباراً من الساعة 12:00 صباحاً وحتى الساعة 11:59 مساءً.

سيتم تفعيل هذا العرض بشكل تلقائي لجميع العملاء.

يستمتع بهذا العرض عملاء الجوال المفوتر ومسبق الدفع جوي وشرائح البيانات.

تشتمل المكالمات اللامحدودة على المكالمات داخل الشبكة وللمشغلين الآخرين داخل الدولة.

عرض خدمات الهاتف المنزلي:

يسري هذا العرض على مكالمات محلية لامحدودة داخل المملكة.

يبدأ العرض اعتباراً من الساعة 12:00 صباحاً وحتى الساعة 11:59 مساءً باليوم الوطني.

سيتم تفعيل عروض STC لليوم الوطني 89 للهاتف المنزلي بشكل تلقائي.

عرض سوا 25

عند الحصول على خط سوا 25 سيتم الحصول على باقة سوا 30 المجانية والتي تتضمن 200 دقيقة داخل الشبكة، إلى جانب 2 جيجا إنترنت لمدة 28 يوماً.

يسري عرض سوا 30 للعملاء الجدد فقط.

يسري العرض لمدة يوم واحد فقط وهو خلال اليوم الوطني (الاثنين 23 سبتمبر 2019).

يتم الحصول على العرض عند تأسيس خط سوا 25، حيث تتيح الشركة إمكانية الحصول على سوا 30 المجانية عند التأسيس خلال اليوم الوطني.

التجديد التلقائي ليس متاحاً مع عرض سوا 25.

يتم تفعيل العرض عند تأسيس الخط بشكل تلقائي وبحد أقصى 4 ساعات من تأسيس الشريحة.

عرض سوا

هذا العرض هو عرض الدقائق المحلية المجانية لكافة الشبكات والبالغة (60) دقيقة صالحة للاستخدام خلال 3 أيام، وهذا العرض لكافة عملاء سوا والمشتركين في باقات STC الشهرية أثناء تواجدهم في أماكن الاحتفالات.

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يبدأ العرض من 19 سبتمبر حتى 22 سبتمبر 2019.

يتم تفعيل العرض بعد مرور 48 ساعة.

يسري العرض لعملاء الباقات الآتية (سوا فلكس، سوا لايك، سوا شير، سوا بوست، سوا ستار).

يتم الحصول على العرض لمرة واحدة فقط.

عرض باقات المفوتر

من خلال هذا العرض يتم الحصول على خصم يصل 20% على الرسوم الخاصة بالاشتراك في الباقة لمدة 3 أشهر للعملاء الجدد للاشتراكات الجديدة بإحدى باقات STC للجوال المفوتر.

يسري العرض من تاريخ 19 حتى 23 سبتمبر 2019.

سيتم الخصم بشكل تلقائي على فاتورة العميل الجديد.

الباقة السعر الحالي بعد الخصم مفوتر بيسك 70 56 مفوتر 2 120 96 مفوتر 3 230 184

مدة العرض: 5 أيام تبدأ من الساعة 12:00 من صباح يوم 19 سبتمبر حتى الساعة 11:59 من مساء يوم 23 سبتمبر 2019.

ويمكنكم التعرف على تفاصيل عروض STC لليوم الوطني 89 المتبقية (عرض كويك نت المفوتر، عرض كويك نت مسبق الدفع، عرض قطاف، عرض جوي موبايل، عرض تطبيق جوي تي في، عرض الأجهزة، عرض خدمة صدى، عرض stc pay، مسابقة قطاف وتطبيق mystc، مسابقة جهاز 89 جهاز iPhone) من خلال موقع STC (stc.com.sa) الإلكتروني للعروض.

كما يمكنكم التعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة أيفون 11 من خلال الصفحة الرسمية للشركة، وذلك باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم أيضاً الإطلاع على عروض كارفور السعودية لليوم الوطني.