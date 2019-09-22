الهلال الأحمر يتجاوب مع “المواطن” ويلبي مطالب زوار مهرجان حفر الباطن

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الهلال الأحمر يتجاوب مع “متابعات الخليج 365” ويلبي مطالب زوار مهرجان حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن
تجاوباً مع صحيفة “متابعات الخليج 365” حول مطالبات زوار المهرجان بعدم مغادرة الهلال الأحمر وإدارة الطوارئ والأزمات قبل الجمهور، قامت إدارة مهرجان اليوم الوطني بحفر الباطن بالإعلان عبر مكبرات بمغادرة الزوار في تمام الساعة ١١ مساءً في ظل تواجد الهلال الأحمر الذي غادر بعد مغادرة جميع زوار المهرجان.
جاء ذلك بعد أن قدمت ممرضة سعودية الإسعافات الأولية لفتاة سقطت مغشياً عليها في موقع مهرجان اليوم الوطني بحفر الباطن مساء الجمعة وعدم وجود الهلال الأحمر وإدارة الطوارئ واللازمات بعد أن غادروا الموقع قبل خروج الزوار.
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