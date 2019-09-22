السعودية | فيديو الرضيعة "المعذبة بلا رحمة" يشعل مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم فيديو الرضيعة "المعذبة بلا رحمة" يشعل مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدم فيديو لشخص يعذب طفلة رضيعة ويصفعها على وجهها بدون رحمة، المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

وطالب رواد مواقع التواصل السلطات السعودية بالتحقيق سريعا في هذا الفيديو وتقديم الأب الذي ظهر فيه وهو يعذب طفلته الرضيعة إلى العدالة لينال عقابه.

وأعرب العديد من المغردين عن دهشتهم وصدمتهم بعد تأكيد البعض أن هذا الشخص هو والد الرضيعة، "فكيف لأب يتعامل مع رضيعة لا حول لها ولا قوة بكل هذه الوحشية".

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إلى ذلك، بدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع فيديو مروع لشخص يعذب طفلة رضيعة بوحشية ويصفعها على وجهها أكثر من مرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".

وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف".

وكان مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أغضب المجتمع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.