شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منطقة عسير: القيادة تسعى لرفعة الوطن ورفاهية المواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها، أسمى آيات التهاني، والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، سائلاً المولى العلي القدير أن يمّن على الوطن، وابنائه بنعمة الأمن والأمان، والرخاء والتقدم والازدهار.

Advertisements

وقال: «وفي هذه المناسبة العظيمة تعددت مظاهر البهجة وعم الفرح ربوع بلادنا الغالية، وهذا أصدق تعبير عن تفرد تلك العلاقة التي يلتحم فيها ابناء وبنات الوطن بالقيادة الحكيمة لهذه البلاد. ونبارك لبلادنا هذا التقدم والازدهار، والتنمية الشاملة من خلال خطوات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تنتهجها من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطن السعودي». وأكد أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني منهجا تنموياً جديداً يفتح آفاقاَ واسعةً للارتقاء بجودة الخدمات في جميع المجالات، ومنها الخدمات البلدية.

وجدد الحميدي الشكر والتقدير والامتنان على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام خاص لقطاع البلديات في المملكة، وما تعكسه من حرص على تسخير الإمكانات لتتمكن الأمانات والبلديات ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية من أداء دورها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب، مما أسهم في تطوير هذا القطاع الخدمي الكبير، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستمرار في التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة، وهذا ما يسعد أبناء وبنات منطقة عسير التي احتضنت منطقتهم الكثير من المشروعات الكبرى، التي تعود بالنفع والخير على المواطنين والمقيمين، حيث حظيت المنطقة ولله الحمد بمتابعة حثيثة من قبل أمير المنطقة الذي يعمل ليلاً ونهاراً على متابعة هذه المشروعات التنموية، في كافة المجالات بما فيها مشروعات الأمانة، وبلدياتها في المنطقة.

سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرة نهضتها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد اللذين يقودان بلادنا نحو حاضر زاهر ومستقبل مشرق، وأن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.