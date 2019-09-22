السعودية | 50 صورة تجذب زوار المعرض التاريخي للسعودية

شكرا لقرائتكم 50 صورة تجذب زوار المعرض التاريخي للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذبت صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زوار المعرض الوطني التاريخي الذي تقيمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني ال89، وذلك خلال الفترة ما بين 21-23 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويقام المعرض على مدار 3 أيام من السبت للاثنين، في رياض بارك، والمراكز العربية في الحمراء مول والسلام مول.

ويضم المعرض أكثر من (50) صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل تاريخية من التاريخ السعودي، منها: مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يحتوي المعرض على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية، وملامح التطور التاريخي لها، ومن هذه المدن: مكة المكرمة والمدينة المنورة مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

معرض في بكين

من جانب آخر تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة معرض صور عن المملكة بالعاصمة الصينية بكين، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏، وتطورها التاريخي، كما يبرز أهم الإنجازات التنموية في المملكة على مدار العقود الماضية، يقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبد العزيز العامة فرع جامعة بكين.

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرا ومرجعا حافلا بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وفي هويتها الثقافية، وفي مختلف إنجازاتها على مر العقود والعصور.