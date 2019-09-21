معنف رضيعته في فيديو جديد يعتذر ويبرر.. المقطع قديم وهذا سبب ضربي لها #معذب_طفله #معذب_الطفلة

جدة - عمرو شويل ظهر والد الطفلة المعنفة في مقطع فيديو جديد يتحدث فيه عن تفاصيل واقعة تعنيف لابنته.

وقدم اعتذاره، قائلا إن المقطع منذ فترة طويلة، واتهم زوجته بتسريبه بعد اختفائها منذ أسبوعين، وهو كان يعيش حالة نفسية سيئة، وكان يحاول تدريب الطفلة على المشي.

وأضاف أن الطفلة تعيش معه الآن إضافة إلى 3 أبناء آخرين، ويعاملها وأشقائها معاملة حسنة.

وختم المقطع بتقديم اعتذاره للنائب العام، ومن جميع من شاهد المقطع، طالبا أن يدعو له بدلا من الدعاء عليه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد رجلا يعذب طفلة بطريقة وحشية.

وأصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية الشخص الذي ظهر في المقطع، من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وفقا لمصادر.