تعليم الباحة: التحقيق في دهس طفل الروضة بحافلة مدرسية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، وجه بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حادث وفاة طالب بإحدى مدارس الأهلية بالمنطقة على إثر حادث دهس مروري عن طريق الحافلة الخاصة التي كانت تقله في طريق عودته للمنزل أول من أمس الخميس، اتخاذ اللازم وفق الاختصاص؛ لكون الحافلة ليست ضمن النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم، ممثلة في شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني، واجب العزاء لذوي الطالب على مصابهم، متمنيا السلامة لكافة الطلاب.

وكانت إدارة مرور منطقة الباحة كشفت عن أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره، حيث اعتقد السائق أن الطالب مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجّه من أمامها، فمرت المركبة من فوقه، فيما باشرت إدارة مرور الباحة التحقيق في الحادث وملابساته.