اليوم الوطني السعودي الـ89…عروض الخطوط الجوية السعودية

تحتفل المملكة باليوم الوطني منذ يوم أمس الجمعة، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وحيث قدمت شركات الطيران السعوددية ” طيران نسما، وطيران ناس، وطيران اديل” عروض على تذاكر الطيرات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 بنسبة تصل إلى 25% فما فوق والعديد من الهدايا المجانية.

عروض الطيران باليوم الوطني السعودي الـ89

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن خصومات بمناسبة اليوم الوطني سوف تكون كبير تصل إلى 89% وذلك بما يتوافق مع عدد الأعياد الـ89 التي تم الإحتفال بها، سوف يتم تحديد مليون تذكرة رحلة طيران داخلية بسعر ثابت بقيمة 99 ريال سعودي، من بين تخفيضات تذاكر الطيران الدخلية والخارجية، والبرامج الكاملة للسفر، وكذلك أيضاُ الإقامة بالفنادق، وكانت قد ذكرت أنه سوف يتم فتح باب شراء التذاكر من يوم 20 سبتمبر حتى يوم 23 سبتمبر، على أن تكون فترة السفر من 15 أكتوبر إلى نهاية شهر مارس.

قامت شركة ناس عن تقديم عروض اليوم الوطني على تذاكر الطيران الداخلية لتبدأ من 49 ريال، أما بالنسبة لتذاكر الطيران الخارجية تبدأ من 209 ريال، مدة الحجز من 20 سبتمبر وإلى 23 سبتمبر.

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أعلنت شركة أديل عن عروض اليوم الوطني لتذاكر السفر والطيران بالمملكة العربية السعودية، وهو أن تكون أسعار الطيران موحد لجميع الرحلات الدخلية للفئة الإقتصادية بقيمة 88 ريال سعودي.

وقررت المملكة العربية السعودية، أن من ضمن فاعليات اليوم الوطني أنه سوف يتم الليلة إطلاق سبع مئة ألف لعبة نارية، بهدف الدخول موسوعة غينيس لأكثر ليلة بها ألعاب نارية.