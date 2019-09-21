اعرف الآن فاتورة الكهرباء بالاسم من خلال الشركة السعودية للكهرباء عبر…

امتدادًا لخطى الحكومة السعودية الملموسة في إضفاء التكنولوجيا الحديثة على جميع مناحي الحياة تيسيرًا لمواطنيها في الاستعلام وسداد وإنهاء الخدمات إلكترونيًا، وعلى خطى بوابة أبشر للخدمات، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة فواتيري، والتي تعمل على تسهيل عملية الاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها من المنزل، كما تساعد على معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وقيمة استهلاك من الكهرباء بالكيلو، بجانب رفع الشكاوى عن الأعطال وعن ارتفاع الفواتير وقراءات العدادات الكهربائية غير الصحيحة.

كيفية الاستعلام فواتير الكهرباء

وتعمل خدمة فواتير التابعة للشركة السعودية للكهرباء على التيسير على المواطنين من خلال:

توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا.

إتاحة خدمة السداد إلكترونيًا للفاتورة.

معرفة والتعرف على قيمة أسعار الشرائح الكهربائية المختلفة.

سهولة حساب الاستهلاك الشهري من الكهرباء.

رفع الشكاوى اللازمة ضد ارتفاع وأعطال الكهرباء.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

والآن يمكنكم الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية وعن كيفية السداد إلكترونيًا، إليك أبرز الخطوات الهامة:

الدخول لموقع الشركة السعودية للكهرباء على الرابط: https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx

تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم السجل.

كما يمكنك إنشاء حساب جديد.

أرقام رفع الشكاوى وطرق سداد الفواتير

تقديم شكوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مباشرةً.