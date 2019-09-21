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بـ99 ريال فقط.. خطوات الحصول على تذاكر طيران الخطوط الجوية السعودية…

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اهتمام كبير وواسع النطاق بين السعوديين في جميع أرجاء المملكة، وذلك من أجل الاستفادة من الحصول على تذاكر طيران الخطوط الجوية المخفضة بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا وبدأ الحجز عليها فعليًا منذ أمس الجمعة 20 سبتمبر حتى الإثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات الكبرى التي تستعد الجهات الرسمية والشعبية لإطلاقها في كل مكان.

عروض الخطوط الوطنية السعودية

وكالعادة وتزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي السنوي، تعكف العديد من الشركة الحكومية الوطنية والشركات الخاصة والملات والمحلات الكبرى في تقديم عروض وتخفيضات مميزة للمواطنين، وكان أبرزها عروض شركة الخطوط الوطنية السعودية التي قدمت عرض مُغري على طيران الداخل بها لعدد مليون مقعد حتى نفاذ الكمية.

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

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الخطوط السعودية الجوية تقدم عرضًا مُغريًا على أسعار تذاكر الطيران بمناسبة اليوم الوطني

آلية الحصول على تذاكر طيران السعودية

ويمكنكم الآن من الاستفادة من عروض شركة الخطوط الجوية السعودية على تذاكر طيران الداخل من خلال منافذ البيع الرسمية ومن خلال الحجز الإلكتروني، مع العلم بأن العروض التي تم إعلانها على تذاكر الطيران جارية بدءًا من 15 أكتوبر حتى نهاية مارس 2020 بـ 99 ريال سعودي فقط غير قابلة ضريبة القيمة المضافة وغير قابلة للتغيير أو الاسترجاع.

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

هذا وقد حازت عروض شركة الخطوط السعودية للطيران على إعجاب واهتمام السعوديين والمقيمين على أراضيها نظرًا للتخفيضات الكبيرة التي شهدتها.

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