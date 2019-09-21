، مصادر لـ"الخليج 365": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تقدم عدة مواطنين بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة

تتحفظ الجهات الأمنية في منطقة جازان على مواطن ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"الخليج 365" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.

وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء.

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.