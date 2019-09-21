عاجل اليمن : بعد سلمان العودة .. قرار سعودي مفاجئ بشأن القرني وبقية الدعاة المعتقلين (أسماء وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلمان العودة .. قرار سعودي مفاجئ بشأن القرني وبقية الدعاة المعتقلين (أسماء وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات السعودية، أمس الخميس، خطوة مفاجئة بنقل عدد من المشايخ المعتقلين إلى الرياض تمهيداً لمحاكمتهم؛ وذلك قبل المواعيد المحددة مسبقاً.

وقال عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل الشيخ سلمان العودة: "اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض، وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقاً، وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة".

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وعن صحة والده أوضح عبد الله، في تغريدة له على موقع "تويتر": "صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد سلمان العودة وعن البقية".

اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض.. وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقا.

وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة..



صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد #سلمان_العودة وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 19, 2019

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د. عبدالله العودة

✔@aalodah

اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض.. وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقا.

وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة..

صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد #سلمان_العودة وعن البقية

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اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض.. وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقا.

وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة..



صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد #سلمان_العودة وعن البقية Advertisements — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 19, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض.. وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقا.

وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة..



صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد #سلمان_العودة وعن البقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 19, 2019

وصباح أمس ذكر عبد الله أن السلطات السعودية نقلت والده "على عجل" إلى الرياض لأجل جلسة محاكمة جديدة قبل موعدها.

وأوضح العودة: "اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية، وأخبروهم بنقل الوالد سلمان العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد".

وأضاف أن الاتصال جاء "بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن".

اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.



أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 18, 2019

">

د. عبدالله العودة

✔@aalodah

اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد#سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.

أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع

١٠٫٧ ألف

اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.



أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 18, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.



أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 18, 2019

وقال حساب "معتقلي الرأي" المختص بمتابعة المعتقلين في المملكة على "تويتر"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، عقدت أمس الخميس، عدة جلسات من محاكمات المشايخ، وكان من بينها جلسة للشيخ سلمان العودة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة أخرى للشيخ العودة الثلاثاء القادم، عقب انتهاء إجازة اليوم الوطني السعودي.

🔴 هام

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس عدة جلسات من #محاكمات_المشايخ، وكان من بينها جلسة للشيخ #سلمان_العودة، وقد أكد نجله الدكتور عبدالله أن صحة العودة جيدة وأن ظروف نقله تحسنت.

ومن المقرر أن تُعقَد جلسة أخرى للعودة الثلاثاء القادم، عقب انتهاء عطلة #اليوم_الوطني. pic.twitter.com/z52qYOjoHO — معتقلي الرأي (@m3takl) September 20, 2019

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معتقلي الرأي

✔@m3takl

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