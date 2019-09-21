عاجل اليمن : طارق صالح يكشف عن وصية الرئيس الراحل ويفتح النار على السعودية بسبب ما فعلته بقواته في صنعاء ويطلق عليها هذا الوصف القبيح.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يكشف عن وصية الرئيس الراحل ويفتح النار على السعودية بسبب ما فعلته بقواته في صنعاء ويطلق عليها هذا الوصف القبيح.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ، حضرت اجتماع لقائد المقاومة الوطنية العميد «طارق محمد عبد الله صالح» في مدينة المخا غرب محافظة تعز ،ان الاخير فتح النار على السعودية واصفا إياها " بأنها العدو التاريخي لليمنيين".

ويقود طارق ، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل صالح ، فصائل مناوئة للحوثيين في السواحل الغربية لليمن.

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وأضحت المصادر أن طارق صالح اتهم في الاجتماع الذي ضم «صحفيين واعلاميين» المملكة العربية السعودية بخذلان قوات " الحرس الجمهوري " في صنعاء ، وتكرر الآن نفس الأمر مع قوات المقاومة الوطنية.

مضيفاً:" قال لي الشهيد بعد شهور من العاصفة : لا تثق بالسعودية أبدا ، وإن اضطررت قف مع ايران ضدها " في إشارة إلى وصية عمه الرئيس الراحل صالح له.

وقال طارق :" لولا الإمارات كنا سنموت جوعاً هنا، والسعودية لم تدعمنا بطلقة واحدة ولا حبة جبن ".

وعرج طارق صالح على الأحداث بمحافظات ومدن الجنوب ، وقال إن السعودية هي من تقف وراء الصراع هناك.

مضيفاً :" هكذا هي عادة آل سعود في اشعال الفتن وضرب القوى ببعضها ".