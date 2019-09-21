، شاهد.. "مبتعثو أدليد" بأستراليا يحتفلون باليوم الوطني الـ89 ،

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نظّم نادي الطلاب السعوديين بمدينة أدليد الأسترالية، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، احتفالاً تحت شعار (همة حتى القمة) بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.
وتفصيلاً، حضر الحفل رئيس النادي الطلابي "أحمد رضا"، ونائبه "أحمد الزهراني"، وجمع من الطلاب والطالبات ومرافقيهم، وعدد من الطلاب والطالبات الأجانب من جنسيات متعددة.
وتم تخصيص ركن في باحة الجامعة لتقديم الضيافة والقهوة العربية والتمر للحضور، كما أدى المبتعثون العرضة، وقدموا التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وعبّروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وتناول الجميع طعام الغداء، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقدم المبتعث والإعلامي ياسر بن صولان تهنئته إلى القيادة الرشيدة، وإلى سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مساعد السليم، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي، وشكرهم على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة جميع المبتعثين في أستراليا، سائلاً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.
شاهد.. "مبتعثو أدليد" بأستراليا يحتفلون باليوم الوطني الـ89سويد الحارثي الخليج 365 2019-09-21
نظّم نادي الطلاب السعوديين بمدينة أدليد الأسترالية، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، احتفالاً تحت شعار (همة حتى القمة) بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.
وتفصيلاً، حضر الحفل رئيس النادي الطلابي "أحمد رضا"، ونائبه "أحمد الزهراني"، وجمع من الطلاب والطالبات ومرافقيهم، وعدد من الطلاب والطالبات الأجانب من جنسيات متعددة.
وتم تخصيص ركن في باحة الجامعة لتقديم الضيافة والقهوة العربية والتمر للحضور، كما أدى المبتعثون العرضة، وقدموا التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وعبّروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وتناول الجميع طعام الغداء، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقدم المبتعث والإعلامي ياسر بن صولان تهنئته إلى القيادة الرشيدة، وإلى سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مساعد السليم، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي، وشكرهم على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة جميع المبتعثين في أستراليا، سائلاً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.
21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:21 AM
رفعوا التهنئة للقيادة الرشيدة تحت شعار "همة حتى القمة"
نظّم نادي الطلاب السعوديين بمدينة أدليد الأسترالية، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، احتفالاً تحت شعار (همة حتى القمة) بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.
وتفصيلاً، حضر الحفل رئيس النادي الطلابي "أحمد رضا"، ونائبه "أحمد الزهراني"، وجمع من الطلاب والطالبات ومرافقيهم، وعدد من الطلاب والطالبات الأجانب من جنسيات متعددة.
وتم تخصيص ركن في باحة الجامعة لتقديم الضيافة والقهوة العربية والتمر للحضور، كما أدى المبتعثون العرضة، وقدموا التهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وعبّروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وتناول الجميع طعام الغداء، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقدم المبتعث والإعلامي ياسر بن صولان تهنئته إلى القيادة الرشيدة، وإلى سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مساعد السليم، والملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي، وشكرهم على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه لخدمة جميع المبتعثين في أستراليا، سائلاً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.
، شاهد.. "مبتعثو أدليد" بأستراليا يحتفلون باليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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