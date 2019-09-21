 اليوم الوطني / محافظو منطقة حائل : اليوم الوطني محفور في وجدان المواطن السعودي بما تحقق من منجزات في مسيرة الخير والنماء / إضافة أولى واخيرة

حائل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع محافظو منطقة حائل باسمهم ونيابة عن أهالي المحافظات أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ (89) ، مشيدين بما تحقق للمملكة من إنجازات في شتى المجالات، وعمت أرجاء الوطن كافة .وأوضح محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي أنه في كل عام تتجدد مناسبة اليوم الوطني للمملكة ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم فهو يوم محفور في ذاكرة التاريخ ووجدان المواطن السعودي بما تحقق من منجزات في مسيرة الخير والنماء ، والوطن اليوم يعيش بالعزة والتمكين بتوفيق الله ثم بحكمة قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيراً إلى المكانة الدينية والاقتصادية للمملكة والقدرة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات المحلية والدولية.وأضاف محافظ بقعاء أن تجربة المملكة في جميع المناحي السياسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية تعد مزيجاً فريداً من الاستمرارية والتطور مع قدرة فائقة في تحقيق أعلى معدلات النمو في شتى المجالات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار ورخاء العيش في ظل التمسك بعقيدتنا الدينية السمحة والولاء والطاعة لقيادة هذا الوطن الغالي .من جانبه أكد محافـظ الشـنـان سعود بن طحمور الغازي أن اليوم الوطني "89 " للمملكة هو مناسبة خالدة في قلوب شعب أعزه الله بالإسلام وبقيادة حكيمة لترسم تاريخاً مضيئا للمملكة والعالم أجمع تحققت فيها – بفضل الله – الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ , في وطن الشموخ فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والازدهار والاستقرار , حتى أصبحت مملكتنا العزيزة مضرب المثل لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة .وقال محــافـظ الشـنـان " سنة تلو الأخرى يرتفع سقف الطموحات وفق رؤية الوطن 2030وما تضمنته من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة العمرانية والحضارية كما تعبر عن نقلة نوعية في مختلف الأصعدة " .// يتبع //23:47ت م0226

اليوم الوطني / محافظو منطقة حائل : اليوم الوطني محفور في وجدان المواطن السعودي بما تحقق من منجزات في مسيرة الخير والنماء / إضافة أولى واخيرة

بدوره دعا محافظ الشملي نايف بن كميخ المريخي إلى المحافظة على هذا الكيان الكبير و المكتسبات التي ضحى من أجلها الأباء والأجداد بالغالي والنفيس وأن نكون حصناً حصيناً وسداً منيعاً وجبلاً شامخاً في وجه الأعداء مؤكداً الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل رقي هذا الوطن وسؤدده ورفعته وإعلاء مكانته.

وقال المريخي: " إذ نحتفل بهذه المناسبة فرحاً بما تحقق من إنجاز قل أن نجد له مثيلاً في التاريخ الحديث ندعوا بالمغفرة والرحمة لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ولرجالة الأوفياء الذين آمنوا بمشروعه الوحدوي و بذلوا التضحيات في الأرواح والأموال من أجل توحيد المملكة ولملوكنا البررة الذين تعاقبوا على قيادة هذه البلاد بنوا فوق بنيان المؤسس وواصلوا البناء والعطاء " منوهاً بعهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ليواصل قيادة مسيرة التنمية والتطور والازدهار وأن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان ومسيرة العطاء والنماء .

من جهته أوضح محافظ سميراء عبدالله بن عبدالمحسن الهذيلي أنه في مثل هذا اليوم توحدت هذه البلاد على يد قائدها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار على نهجه أبناؤه الملوك ، مؤكداً أن هذه المناسبة فرصة لغرس معاني الوفاء والولاء للوطن وقادته ولأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد في نفوس النشء .

وقال الهذيلي: " إن اليوم الوطني هو يوم فخر لسكان هذه البلاد و إن نرفع رؤوسنا عالية لقد مرت المملكة منذ توحيدها في تجارب وأزمات وحيكت لها المكائد من كل صوب وتجاوزتها بقوة ، ونحن اليوم أثبتنا للعالم مدى التلاحم بين الشعب والقيادة " .

ووصف محـافـظ السـليمي محمد بن مطلق القنون مناسبة اليوم الوطن التي تحل علينا كل عام بالعزيزة والغالية على كل مواطن ومواطنة تسمو من خلالها مشاعر الحب الصادق لوطننا الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن الحياة الكريمة من خلال توفر الخدمات كافة , مشيراً للبطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - لتوحيد هذه البلاد فجمع شمل سكانها بعد فرقة وتناحر وأرسى قواعد الأمن والاستقرار بدلاً من الفوضى والصراعات.

وقال القنون: " إن وطننا يعيش في أعماقنا دوماً وفي هذا اليوم نجدها فرصة سانحة للتعبير عن مشاعر متجددة في قلوبنا حباً وولاءً وانتماء وهي مناسبة نشد فيها الهمم و العزم نقف مع قيادتنا قلباً وقالباً للمحافظة على هذا الكيان العظيم وسيبقى الوطن عزيزاً منيعاً آمناً بحول الله وتوفيقه " ، سائلاً الله أن يحفظ قادة مسيرة هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها أمنها وعزها ورخاءها إنه سميع مجيب .

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