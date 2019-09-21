اليوم الوطني / مدارس الحد الجنوبي بظهران الجنوب تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 89



ظهران الجنوب 21 محرم 1441 هـ الموافق 20سبتمبر 2019 م واس

أنهت اللجنة المنظمة بتعليم محافظة ظهران الجنوب استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ترسخ وتبرز الدور الكبير لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وتوثق المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم.

وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي أن مدارس الإدارة للبنين والبنات ستحتفل باليوم الوطني بمشاركة الأجهزة الحكومية بالمحافظة في فعاليات اليوم الوطني الأربعاء القادم, بالإضافة إلى إقامة احتفالات في كل مدرسة من مدارس الحد الجنوبي وأيضاً في مدارس مكتب التعليم بمحافظة الحرجة .

وقال: إن الإدارة التعليمية استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

// أنتهى //

23:30ت م

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