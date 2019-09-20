شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى فرنسا : احذروا المظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-20 سفارة المملكة لدى فرنسا : احذروا المظاهرات متابعات الخليج 365 - واس أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 – 0033626238195







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