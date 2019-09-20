الان تتابع مصرع معلمة سعودية مبتعثة في ولاية ديلاوير بأمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
لقيت المعلمة السعودية أمل علي الشهراني المبتعثةً في برنامج خبرات بجامعة ديلاوير بأمريكا مصرعها، أثر حادث سير أمس الخميس وهي في طريقها للجامعة.
ونعى وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل عبر حسابه المعلمة قائلا:”إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المعلمة/ أمل علي سعيد الشهراني المبتعثة برنامج خبرات بجامعة ديلاوير بأمريكا، أثر حادث سير وهي في طريقها إلى الجامعة صباح يوم أمس الخميس نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.
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