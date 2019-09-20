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كشفت مصادر موثوقة لـ"الخليج 365" أن رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة عثروا مساء اليوم على فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس، وأنه تم العثور على الفتاة بأحد أحياء المحافظة وهي بصحة جيدة.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا باسم الزميل سعود الدعجاني على لسان والدها، قال فيه إن الفتاة المختفية "نورة" اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة القريبة من المنزل بحي السنابل بجنوب المحافظة في ظروف غامضة، ولم تعد.
وأضاف: لا نعرف أي معلومة، أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية، وأبلغنا الشرطة بذلك.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 09:36 PM
بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس
كشفت مصادر موثوقة لـ"الخليج 365" أن رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة عثروا مساء اليوم على فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد اختفائها في ظروف غامضة أمس، وأنه تم العثور على الفتاة بأحد أحياء المحافظة وهي بصحة جيدة.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا باسم الزميل سعود الدعجاني على لسان والدها، قال فيه إن الفتاة المختفية "نورة" اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة القريبة من المنزل بحي السنابل بجنوب المحافظة في ظروف غامضة، ولم تعد.
وأضاف: لا نعرف أي معلومة، أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية، وأبلغنا الشرطة بذلك.
، "بحث جدة" يعثر على الفتاة المفقودة.. ومصادر "الخليج 365" تؤكد: بصحة جيدة ،
المصدر : الخليج 365
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