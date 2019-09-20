، الأخضر الشاب يواصل تدريباته بمعسكره في مصر استعداداً للتصفيات الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بجمهورية مصر، والذي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية؛ تحضيرًا لمواجهة منتخب عمان وديًّا يوم الاثنين المقبل.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي في جمهورية مصر، والذي يضم 30 لاعبًا ضمن برنامج "الأخضر" الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزمع إقامتها بداية شهر نوفمبر المقبل في مدينة الخبر، والتي وضعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات: أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع نوفمبر المقبل.

