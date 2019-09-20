رابط قياس التسجيل والنتائج برقم الهوية .. اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441

رابط قياس التسجيل والنتائج يشهد في الوقت الحالي التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1441، بعد فتح تسجيل قياس معلمين منذ 16 سبتمبر 2019، وترقب بداية تسجيل كفايات المعلمات يوم 24 سبتمبر، على حسب الخريطة الزمنية التي وضعها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، على بوابة التسجيل في اختبارات قياس 1441 لتلافي حالة الضغط الكبيرة نتيجة الإقبال على التسجيل في الاختبارات المهنية والتعليمية ومنها القدرات العامة لطلاب الثانوية والعامة، والقدرة المعرفية للخريجين المقبلين على شغل الوظائف بالقطاعات الحكومية للدخول إلى مفاضلة جدارة الخدمة المدنية منصة التوظيف الإلكترونية.

موقع قياس أشار على صفحة الدخول الرئيسية حول التسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات، أن عملية التسجيل ستكون محصورة في بدايتها على المتقدمين الجدد، أو من حصل على درجة تقل عن 50 درجة في اختبار كفايات المعلمين، ثم سيتم فتح التسجيل لباقي المعلمين والمعلمات على حسب المواعيد المذكورة فيما بعد من خلال هذا التقرير، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط قياس التسجيل والنتائج برقم السجل المدني أو رقم الهوية.

رابط قياس التسجيل والنتائج

مواعيد التسجيل في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات من ضمن الاختبارات المهنية التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كما ذكرنا بعالية للمتقدمين الجدد ولمن تحصلوا على درجة أقل من 50 درجة من المعلمين بدأ منذ 16-9-2019، وللمعلمات سيبدأ من 24–2019، وسيتاح التسجيل للجميع بداية من 8-10-2019، ويمكنكم الاشتراك في الاختبارات من خلال الدخول على رابط موقع قياس تسجيل الدخول، وفتح ملف الاشتراك وسداد قيمة الرسوم المقررة لكل اختبار من العام والتخصصي.

وسيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، ويمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملفك من خلال هذه الصفحة، وسيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24

موقع قياس أكد على أن التسجيل في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات خاص بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية فقط، وليس لمن هم على راس العمل، وهناك اختبار رخصة المعلم سيفتح التسجيل عليه في 30-12-2019 .