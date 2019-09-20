مواطن يروي كيف سحب السيارة المشتعلة وأنقذ محلات بالخرج من حريق محقق

روى مواطن يدعى علي القحطاني، كيف أنقذ عدداً من المحال التجارية بمحافظة الخرج من حريق محقق، وذلك بسحبه سيارة مشتعلة بالقرب من هذه المحال وإبعادها حتى وصل رجال الدفاع المدني وتمكنوا من إطفاء النار دون وقوع أي أضرار.
وأوضح القحطاني -وهو من منسوبي أحد القطاعات العسكرية- أنه أثناء مروره بأحد الطرق شاهد سيارة تشتعل فيها النيران بالقرب من محلات تجارية وحولها بعض الأشخاص يحاولون إطفاء النار، فتوقف وأخذ سلكاً من النوع المخصص لسحب السيارات، وربطه في السيارة المشتعلة.
وأضاف القحطاني وفقاً لـ”عكاظ”، أنه قام عقب ذلك بسحب السيارة بعيداً، وأتى بعد ذلك رجال الدفاع وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.
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